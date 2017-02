Projektujemy nowoczesny taras

Pierwszym dowodem na to, że warto pomyśleć o tarasie na etapie budowy domu jest fakt, że specjaliści wskazują konkretnie, która lokalizacja jest najkorzystniejsza na jego zaplanowanie. Jeśli nie pomyślimy o nim na etapie projektu domu, nie zwrócimy na to uwagi. A według specjalistów najkorzystniej jest mieć taras od południowo-zachodniej strony. Dlaczego? To proste, przy takim ułożeniu najdłużej podczas dnia nasz taras będzie oświetlony.

Druga kwestia (wyżej wspomniana), która wskazuje na to, że warto o tarasie pomyśleć wcześniej, jest fakt, że spełnia on funkcje przedłużenia najczęściej salonu. Bardzo dobrym rozwiązaniem, by efekt był ciekawszy, jest zastosowanie przeszkolenia na ścianie do której przylega taras. Jeśli o tym nie pomyślimy na etapie budowy, potem nie uzyskamy takiego efektu. Tu należy zwrócić uwagę, że jeśli rzeczywiście decydujemy się na przeszklenie pomiędzy tarasem a pomieszczeniem, warto by obie przestrzenie współgrały ze sobą pod względem kolorystyki, doboru mebli i materiałów. I znów wniosek: warto o tym pomyśleć wcześniej.

Jak duży taras?

To zależy od kilku czynników. Po pierwsze wielkość tarasu musi współgrać z wielkością całego domu. Śmiesznie będzie wyglądał ogromny taras, przy małym np. 80 metrowym domku i odwrotnie, malutki taras przy 400 metrowym domu. Po drugie powinniśmy dobrze przemyśleć w jakim celu budujemy taras. Czy tylko po to, by pic na nim poranna kawę, a może by latem jeść na nim rodzinne posiłki, a może mamy licznych znajomych, których będziemy zapraszać na letnie, wieczorne spotkania? Kiedy odpowiemy sobie na nasze potrzeby, powinniśmy do nich dostosować wielkość tarasu.

Jeśli zaplanujemy stosunkowo duży taras warto jest pomyśleć w jaki sposób możne tę przestrzeń urozmaicić elementami architektonicznymi. Zamiast kupować parasol nad stół, może warto na etapie budowy domu zaprojektować jakieś ciekawe zadaszenie, wychodzące bezpośrednio z budynku? Bardzo dobrze się to sprawdza w przypadku projektów domów nowoczesnych. Doskonale sprawdzają się również wszelkiego rodzaju pergole. Które również można zaplanować podczas wybierania projektu, uzupełniając go przykładowo w drewniane elementy, które wychodzą bezpośrednio z budynku, a w przyszłości będą konstrukcją dla pnących roślin.

Otwarty, czy intymnie?

Warto również przemyśleć kwestie „otwartości” naszego tarasu. Czy chcemy aby nasz taras płynnie przechodził w ogród, czy może wolimy odgrodzić się, tworząc intymne miejsce na świeżym powietrzu. Ta druga opcja jest częściej wybierana, gdy mamy małą działkę, a zaraz za płotem sąsiadów. Natomiast jeśli nasz dom usytuowany jest tuz pod lasem, w odosobnieniu warto jest poszaleć. Bo tu znów mamy mnóstwo możliwości. Zaczynając na przepierzeniach, które są elementem konstrukcyjnym budynku, przez drewniane szczeble, kończąc na wspomnianych już pergolach. Nie zapominajmy również, że rozwiązania te można łączyć.

Bez względu jaki taras wybierzemy, w jakim styku, rozmiarze, kształcie, warto pamiętać, że jest to bardzo ważny element całego domu. Pamiętajcie, że zdecydowaną cześć lata będziecie spędzać właśnie na nim. Dlatego warto pomyśleć o nim wcześniej i dobrze rozplanować.

Opracowanie

FormyUzytkowe.pl